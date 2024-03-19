Yerlikaya: “Mahzen-13” operasyonları ile 2 suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, kendisine ait sosyal medya hesabından, düzenlenen “Mahzen-13” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan iadelere göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir, Van ve Mersin illerinde, suç örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar sırasında, Murta Hanaylıoğlu ve Tahsim Aktaş isimli şahısların başında bulunduğu 2 organize suç örgütünden 25 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 16 adet ruhsatsız tabanca, 10 tüfe, 2 uzun namlulu silahın yanı sıra bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.