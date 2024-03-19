Bist 100
8.727,04 0%
DOLAR
32,34 0,17%
EURO
35,17 -0,04%
ALTIN
2.230,19 -0,1%

Yerlikaya: “Mahzen-13” operasyonları ile 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen operasyonlarla 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. İzmir merkezli olan “Mahzen-13” operasyonu sonrasında 25 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:37
Yerlikaya: “Mahzen-13” operasyonları ile 2 suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, kendisine ait sosyal medya hesabından, düzenlenen “Mahzen-13” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan iadelere göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir, Van ve Mersin illerinde, suç örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar sırasında, Murta Hanaylıoğlu ve Tahsim Aktaş isimli şahısların başında bulunduğu 2 organize suç örgütünden 25 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 16 adet ruhsatsız tabanca, 10 tüfe, 2 uzun namlulu silahın yanı sıra bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir?
2
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
3
Meteoroloji uyarmıştı! Çığ yolları kapattı
4
Son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük fark var!
5
e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Hesabınızda para olabilir
6
Şanlıurfa'da iki katlı binanın çökmesi sonrası 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı
7
Ankara'da sürpriz görüşme: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile bir araya geldi

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Bankalarda faiz depremi patlak verdi! 200.000 TL nakit arayanlar şok olacak

İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!

O bankada hesabı olan keyfini sürsün! Hesaplara şartsız 1000 TL para iadesi yatırılacak

KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Listedeki kişilere toplu taşıma ücreti yok! O tarihe kadar bedava oldu

15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı