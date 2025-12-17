Yerlikaya: Polis Operasyonlarında 2 bin 63 Tutuklama, 7 Eylem Engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda 2025 yılı polis sorumluluk bölgesi çalışmalarını değerlendirdi. Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı’nın 350 binden fazla personelle ülke güvenliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Genel değerlendirme

Programda konuşan Yerlikaya, "1 yılın değerlendirmesini yapacağız. Modern anlamda Emniyet teşkilatlanmamızın temelleri 180 yıl önce atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, 352 bin personeliyle; 55 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Terör operasyonları

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya şu değerlendirmeyi yaptı: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ’Türkiye’nin Huzuru’ dedik. Çünkü biliyoruz ki huzur; güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edilir. Bugün Türkiye’nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri, hiç şüphesiz ’Terörsüz Türkiye’ hedefimizdir. Bu hedef; bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi".

Arama-tarama ve kırsal operasyonlar

Yerlikaya, arama-tarama faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Asayiş ve suç verileri

Asayiş verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Yerlikaya, "Huzur; asayişte önleyicilikle başlar. Asayiş verilerimiz; bu yaklaşımın, bu disiplinin sahadaki net karşılığıdır. Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025’in 11 ayında; polis bölgesinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92ye yükseldi."

Yerlikaya ayrıca, polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında yakalanan şüphelilere ilişkin sayılarını paylaştı: toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahıs yakalandı; bunlardan 20 bin 844ü uyuşturucu suçu, 19 bin 460ı hırsızlık, 2 bin 96sı kasten adam öldürme suçundan işlem gördü.

Araç ve ekipman yatırımları

Bakan Yerlikaya, ekiplerin teknik kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Emniyet Teşkilatımıza 4 bin 586’sı asayiş, 5 bin 506’sı trafik, 120’si zırhlı araç, 60’ı yüzer araç olmak üzere toplam 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı yüzde 40 arttırdık ve 14 bin 938’e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı yüzde 42’den yüzde 57’ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik" dedi.

Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli ve organize suçlarla mücadele

Yeni güvenlik yaklaşımına değinen Yerlikaya, "Güvenlikte yeni yol haritamız olan, ’Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli’ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin, elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla başlarına yıkıyoruz." dedi.

Bu kapsamda polis bölgesinde ilk 11 ayda toplam 273 organize suç çetesi çökertilerek; 4 bin 267 şahıs tutuklandı ve yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Çökertilen çeteler arasında 153 kaçakçılık ve organize suç, 54 narkotik, 66 siber örgüt yer aldı.

Narkotik operasyonları

Narkotik mücadeledeki rakamları paylaşan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde, uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Trafik ve mevzuat hazırlıkları

Yerlikaya, trafik güvenliğine ilişkin hedefleri anlattı: "Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için, polis bölgesinde de denetlenen araç sayısını bu yıl yüzde 16 artırarak 89 milyona çıkardık. Yeni trafik kanunu hazırlığımızı da tamamladık. Gazi Meclisimizden geçer geçmez; ’trafik kültürü’ inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050’de ise ‘sıfır can kaybı’ hedefine ulaşmaktır."

Teşkilat içi düzenlemeler ve çalışma sistemi

Bakan Yerlikaya, atama ve çalışma düzenlemelerindeki yenilikleri şöyle aktardı: "İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. Daha önce de söylemiştim, 2026 genel atama döneminde, ’Zorunlu İkinci Şark Tebligatı’ olmayacak. ’Aile Yılı’ hassasiyetimizle, önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz."

Çalışma düzenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık. 'Standart Kadro' çalışmamızı bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

