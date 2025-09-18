Yerlikaya, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştü

İş birliği ve dostluk vurgulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan'a teşekkürlerimi sunuyorum."