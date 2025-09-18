Yerlikaya, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya gelerek iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:54
Yerlikaya, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştü

Yerlikaya, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştü

İş birliği ve dostluk vurgulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan'a teşekkürlerimi sunuyorum."

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'ye Airline Economics'ten 3 Finansman Ödülü
2
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
3
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
4
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
5
Sındırgı'da Kalıcı Deprem Konutlarının Temeli Atıldı
6
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
7
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)