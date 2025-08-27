Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' Yapma Kararlılığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu.

Mezuniyet töreni ve tebrik

Yerlikaya, törende 881 subay ve 4 bin 130 astsubay olmak üzere toplam 5 bin 11 kişinin şanlı üniformalarıyla mezuniyet onurunu yaşadığını belirterek, eğitimini başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Tarihsel vurgular

Dün Ahlat'ta bulunduklarını anımsatan Yerlikaya, Malazgirt Zaferi'nin önemine değindi ve Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan bırakıyorum ki, kıyamete kadar sizin olacak" sözünü hatırlattı. 30 Ağustos'u milletin kenetlendiği bir destan olarak nitelendiren Yerlikaya, bu zaferin şehit kanlarıyla sulanmış vatana göz dikenlere verilmiş tarihi bir cevap olduğunu vurguladı.

Milli birlik ve terörle mücadele

Milletin bağımsızlığını ve milli birliğini sonsuza dek koruyacaklarını belirten Yerlikaya, terörsüz Türkiye hedefinin, tarih boyunca omuz omuza çarpışmış kahramanların mirası olduğunu anlattı: "Terörsüz Türkiye hedefi, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da omuz omuza çarpışan koca yüreklerin aynı şehitliklerde yan yana yatan ana kuzularının, Diyarbakırlı Yusuflar'ın, Şırnaklı Mehmetler'in, Çankırılı Mustafalar'ın, Edirneli Hasanlar'ın duasıdır, niyazıdır, mirasıdır."

Asayiş ve trafik verileri

Asayişe ilişkin verileri paylaşan Yerlikaya, "Son 2 yılda, asayişte, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, olay sayılarını toplam, 178 bin 624 azalttık. Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık." ifadelerini kullandı. Ayrıca trafik güvenliği için "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında trafik kültürünü yerleştirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedefi ve mezunlara çağrı

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok" diyerek hedeflerine vurgu yaptı. Mezunlara seslenerek, yeminlerinin "vatan uğruna serden geçmeye ant içmek" olduğunu hatırlattı ve görevlerini adalet, vicdan ve hukuk ölçüleriyle yerine getireceklerine olan inancını ifade etti.