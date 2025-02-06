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Yeryüzü Çocukları Derneği Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı

Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi ve kabirlere çiçek bıraktı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:14
Yeryüzü Çocukları Derneği Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı

Yeryüzü Çocukları Derneği Hatay'da Anma Etkinliği Düzenledi

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay'da bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, deprem felaketinin yaralarını sarmak ve kaybettiklerimizi anmak amacıyla düzenlendi.

Kayıplarını Anmak İçin Bir Araya Geldiler

Etkinlik kapsamında, dernek yetkilileri depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelerek taziyelerde bulundu. Bu anlamlı buluşma, mağdur ailelerin acılarını paylaşıp dayanışma içinde olmalarını sağlamayı hedefledi.

Psikososyal Destek ve Çiçek Bırakma

Hatay'daki çalışmalarında psikososyal desteği öncelikli hedef olarak belirleyen YEÇED gönüllüleri, bu anma etkinliği kapsamında Hatay Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ölenlerin kabirlerine çiçek bıraktılar. Bu jest, depremde hayatını kaybedenlerin anısına duyulan saygıyı ve sevgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci...

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında Hatay'da anma etkinliği gerçekleştirdi.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci...

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında Hatay'da anma etkinliği gerçekleştirdi.

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