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Yeryüzü Doktorları Deprem Sonrası Çalışmalarını Raporladı

Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş depremleri sonrası sağlık ve insani yardım çalışmalarına dair detaylı bir rapor yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:41
Yeryüzü Doktorları Deprem Sonrası Çalışmalarını Raporladı

Yeryüzü Doktorları’nın Çalışmaları Hakkında Rapor

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri sağlık ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımladı. Derneğin açıklamasına göre, gönüllü sağlık ekipleri, depremin hemen ardından bölgeye ulaşıp ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

İlk Müdahaleler ve Sağlık İstasyonları

Ekipler, depremin en çok etkilediği 11 ilden biri olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da sağlık istasyonları kurarak depremzedelere gönüllü sağlık hizmetleri sunmaya başladı. Hastanelerin hasar gördüğü anlarda çadır hastaneler oluşturarak birinci basamak tedavi hizmetileme devam eden Dernek, acil ortopedi ve jinekoloji vakalarında da gerekli müdahaleleri yaptı.

Psikososyal Destek ve İnsani Yardım

Medikal desteklerin yanı sıra insani yardım malzemeleri de tedarik eden Yeryüzü Doktorları, depremin psikolojik etkilerini azaltmak için psikososyal destek çadırları kurdu. Uzman psikologlar eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik bir yıl boyunca süren çalışmalar ile grup ve bireysel görüşme seansları gerçekleştirdi.

Kırsal Kesimdeki İhtiyaç Sahiplerine Destek

17 aylık süreç içerisinde konteyner kentlerde sürdürülen hizmetlerin yanı sıra kırsal kesimdeki depremzedelere ulaşan gönüllü mobil sağlık ekipleri, temel ihtiyaç malzemeleri tedarik etti. Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde gıda kolileri ve kurban eti dağıtımları yaparak ihtiyaçları karşılamaya özen gösterdi.

Faydalanıcı Sayıları ve Psikososyal Destek

Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş'ta 82 bin, Hatay'da 86 bin, Adıyaman'da 81 bin ve Malatya'da 89 binden fazla depremzedeye destek sağladı. Bu süreçte, Hatay’da, psikososyal destek hizmetlerine ağırlık vererek çeşitli seanslar düzenlendi ve özellikle çocuklara yönelik bireysel görüşmeler yapıldı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından...

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

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