Yeryüzü Doktorları Jigjiga'da İlk Artroskopik Ameliyatları Gerçekleştirdi

Yeryüzü Doktorları ve TİKA işbirliğiyle 15-25 Ağustos'ta Jigjiga'da düzenlenen 10 günlük sağlık kampında 176 hasta muayene edilip 35'in üzerinde protez ve artroskopik ameliyat yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:39
Kampın ana hatları

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllü sağlık ekibi, TİKA işbirliğiyle Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jigjiga bölgesinde düzenlenen sağlık kampını başarıyla tamamladı. Ekip, bölgede ilk kez gerçekleştirilen artroskopik cerrahi girişimlerine imza attı.

Kamp, 15 Ağustos-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 10 günlük program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü doktor, anestezist, hemşire ve destek personelinden oluşan bir kadroyla yürütüldü.

Muayene ve ameliyat performansı

Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde yürütülen çalışmalarda ekip, toplam 176 hastanın muayene ve tetkiklerini değerlendirdi. Bu süreçte 35'in üzerinde kalça ve diz protezi ile artroskopik menisküs cerrahisi gibi kapalı eklem ameliyatı gerçekleştirildi.

Yeryüzü Doktorları, hasta profili ve vakaları göz önünde bulundurarak planlanan muayene ve ameliyat sayısının üzerinde operasyon yaparak kampı tamamladı.

Yetkililerin ziyaret ve takdimi

Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer, başarılı operasyonların ardından Yeryüzü Doktorları ekibini ve ameliyat edilen hastaları Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ziyaret etti. Omer, ekibe teşekkür ederek üzerlerine düşen hizmetin takdiri olarak bir plaket sundu.

Yapılan müdahaleler bölgedeki sağlık hizmetlerinin erişimini güçlendirmeyi hedeflerken, ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar yerel sağlık kapasitesinin gelişimine önemli katkı sağladı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle gittiği Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jigjiga'da bölgesinde ilk artroskopik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi.

