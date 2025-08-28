DOLAR
Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze El-Rantisi Hastanesi'ne Bebek Maması Desteği

Yeryüzü Doktorları, Gazze'deki El-Rantisi Hastanesi'ne 120 kutu bebek maması ve 200 gıda kolisi ulaştırdı; sağlık ekipleri üç hastane ile mobil hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:59
Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze El-Rantisi Hastanesi'ne Bebek Maması Desteği

Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze El-Rantisi Hastanesi'ne Bebek Maması Desteği

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'deki El-Rantisi Hastanesinde açlıkla mücadele eden bebeklere 120 kutu bebek maması ulaştırdı. Dernekten yapılan açıklama, bölgedeki insani krizin derinleştiğine dikkat çekti.

Yardım Seferi ve Kıtlık Uyarısı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de İsrail'in süregelen saldırıları ve ablukası, sağlık sistemiyle birlikte altyapıyı çökerterek halkı açlık ve yoksunlukla karşı karşıya bıraktı. Birleşmiş Milletler şehir merkezi ve çevresinde yarım milyondan fazla kişinin kıtlık yaşadığını ve önümüzdeki günlerde Deyr el Belah ile Han Yunus bölgelerinin de etkileneceğini ilan etti.

Dağıtılan Yardımlar ve Kapsam

Yeryüzü Doktorları, kıtlığın ilan edildiği süreçte El-Rantisi Hastanesi'nde açlığa karşı mücadele eden bebeklere 120 kutu bebek maması desteğinde bulundu. Ayrıca çadır kentlerde yaşayan halka yönelik 200 gıda kolisi ulaştırıldı; bu yardımlarla bölgedeki yaklaşık 1000'i aşkın Gazzeli'nin acil gıda ihtiyacı karşılandı. Kolilerde pirinç, sıvı yağ, şeker ve makarna gibi temel gıda malzemeleri yer aldı.

Saha Sağlık Hizmetleri ve Süreklilik

Gıda desteklerinin yanında Yeryüzü Doktorları, malzeme eksikliğine rağmen sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Dernek, hem üç farklı hastanede hem de mobil hizmet veren sağlık ekibiyle bölgedeki insanlara ulaşarak Gazzelilerle yaşam nöbeti tutuyor.

Krizin başladığı ilk günden beri Şifa, El Ahli ve El Aksa hastanelerinde ve ihtiyaç duyulan Al Yarmouk sağlık istasyonunda hizmet veren dernek, özellikle çocuklarda görülen akut malnütrisyonun tıbbi tedavi hizmeti için mücadeleyi öncelikli tutuyor.

