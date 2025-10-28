Yeryüzü Doktorları TİKA ile Kampala'ya: 50 Zorlu Vaka İçin Genel Cerrahi Ekibi

Yeryüzü Doktorları, TİKA İşbirliğiyle Kampala'da Sağlık Seferine Çıktı

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllü sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, genel cerrahi branşında 50 zorlu vakanın muayene ve ameliyatı için Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitti.

Ekip, Görev Süresi ve Hedefler

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları, İstanbul Havalimanı'ndan Kampala'ya hareket etti. Kafilede iki genel cerrahi, bir anestezi uzmanı, bir anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi, bir dernek yöneticisi ve iki proje koordinatörünün de aralarında olduğu 14 kişi yer aldı.

Dernek gönüllüleri, 10 gün boyunca Kampala'daki Saidina Abubakar İslam Hastanesinde sağlık hizmeti verecek. Ekip, 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde genel cerrahi branşında toplam 50 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını gerçekleştirecek ve bilgi birikimini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Tedavi, Donanım ve Sürdürülebilir Destek

Gönüllü ekip, kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgeye muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek üzere gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti. Bu çalışma, bölgeye sürdürülebilir sağlık desteği sunmayı amaçlıyor.

Belgesel ve Kritik Vakalar

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 83 ülkede sağlık çalışmaları yürüttü. Uganda'ya giden kafilede yer alan TRT İç Yapımlar ekibi, dünyanın her bölgesinde görev yapan doktorlar ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak üzere çalışmaları kayıt altına alacak.

Kritik vakaların raporunu inceleyen ve tespit eden gönüllü sağlık ekibi, aralarında 7 yaşında doğuştan ileri derece fıtığı olan bir çocuk ile 28 yaşında Down sendromlu bir kadının karın bölgesinde gelişen şişliğin ameliyatlarını gerçekleştirirken, TRT ekibi bu anları belgeselleştirecek.

