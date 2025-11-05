Yeşil Silopi: 22 Bin Fidanla Büyük Ağaçlandırma Seferberliği

Silopi'de 'Yeşil Silopi' projesiyle Nasırağa Tepesi'nde 10 hektar ormanlık alan dahil toplam 22 bin fidan dikilecek; belediyeler bakımda aktif rol alacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:38
Toplantı ve katılımcılar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayata geçirilen Yeşil Silopi Projesi kapsamında 22 bin fidanın toprakla buluşturulacağı açıklandı.

Proje değerlendirme toplantısı, Kaymakam Çağlar Partal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Projenin hedefleri ve uygulama planı

Kaymakam Çağlar Partal toplantıda ilçede kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirtti. Partal, Yeşil Silopi projesinin iki bölümden oluştuğunu ifade ederek projeyi şu sözlerle anlattı:

Kaymakam Çağlar Partal: Yeşil Silopi projemizi başlatıyoruz. Projemiz iki bölümden oluşuyor. İlçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerinde ve uygun alanlarda yoğun bir şekilde ağaçlandırma yapacağız. Her ağacı personellerimize zimmetleyeceğiz. Projenin ikinci aşamasında Silopi merkezdeki Nasırağa Tepesi’nde 10 hektarlık alanı ormanlık olarak tahsis edeceğiz. Bu bölge Silopi’ye hakim bir noktada ve şehre çok yakın. Dikeceğimiz fidanlar büyüdüğünde, Silopi için güzel bir yeşil alan kazanmış olacağız. Kasım ayı bitmeden toplamda 22 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.

Sorumluluklar ve destek

Kaymakam Partal, ağaçların bakım ve sulama süreçlerinde belediyelerin aktif rol üstleneceğini vurguladı. Nasırağa Tepesi’nde arazi işleme, teras ve çukur açma çalışmalarının Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından üstlenildiğini, fidanların ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edileceğini belirtti.

Proje ile hem kamu kurumlarının bahçeleri hem de şehir yakınındaki ormanlık alanda kalıcı bir yeşil doku oluşturulması hedefleniyor.

