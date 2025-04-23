DOLAR
38,27 -0,03%
EURO
43,49 0,59%
ALTIN
4.049,85 1,97%
BITCOIN
3.576.005,56 -2,57%

'Yeşil Vatan Tırı' 23 Nisan'da Sakarya'da Öğrencilerle Buluştu

Sakarya'da 'Yeşil Vatan Tırı', 23 Nisan Bayramı'nda çocuklarla buluşarak orman bilincini artırdı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:45
'Yeşil Vatan Tırı' 23 Nisan'da Sakarya'da Öğrencilerle Buluştu

Sakarya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Yeşil Vatan Tırı' ile Coştu

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşil Vatan Tırı', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi. Türkiye turu kapsamında Karasu ilçesine gelen tır, çocukların ormanlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla özel olarak hazırlandı.

Etkinlikte Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı

Karasu Halk Pazarı Otoparkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere çeşitli oyunlar sunuldu ve ormanlarla ilgili film gösterimleri yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, çocuklar ve ailelerine defne ile fıstık çamı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ormanların Önemi Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Çetiner, “Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden bu yana Türkiye genelinde 81 ilde fidanları toprakla buluşturuyoruz. Türkiye, ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor.” diyerek orman varlığının artırılması konusundaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Çocukların Geri Bildirimleri

Etkinliğe katılan çocuklardan İrem Nur Kırdemir, Elif Naz Yıldırım ve Ediz Efe Tiryaki, etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sarı, çocukların ve gelecek nesillerin hafızalarında yeşil bir dünya bırakma mücadelesi verdiklerinin altını çizdi.

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
Tanzanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Beşiktaş'ta Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bina Tahliye Edildi
4
Çorum'da Çocuklar, Filistinli Kardeşleri İçin Balon Uçurdu
5
Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
6
Tekerlekli Sandalyeli Selenay'dan Özgüven Dolu Performans
7
Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı