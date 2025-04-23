'Yeşil Vatan Tırı' 23 Nisan'da Sakarya'da Öğrencilerle Buluştu

Sakarya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Yeşil Vatan Tırı' ile Coştu

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşil Vatan Tırı', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi. Türkiye turu kapsamında Karasu ilçesine gelen tır, çocukların ormanlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla özel olarak hazırlandı.

Etkinlikte Çocuklar Keyifli Anlar Yaşadı

Karasu Halk Pazarı Otoparkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere çeşitli oyunlar sunuldu ve ormanlarla ilgili film gösterimleri yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, çocuklar ve ailelerine defne ile fıstık çamı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ormanların Önemi Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Çetiner, “Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden bu yana Türkiye genelinde 81 ilde fidanları toprakla buluşturuyoruz. Türkiye, ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor.” diyerek orman varlığının artırılması konusundaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Çocukların Geri Bildirimleri

Etkinliğe katılan çocuklardan İrem Nur Kırdemir, Elif Naz Yıldırım ve Ediz Efe Tiryaki, etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sarı, çocukların ve gelecek nesillerin hafızalarında yeşil bir dünya bırakma mücadelesi verdiklerinin altını çizdi.

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

Sakarya'da Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.