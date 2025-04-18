Yeşilay, 105 Yıldır Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920 yılında kurulan Yeşilay, modern zamanda da bağımlılıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Geçen ay 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeşilay, başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan bireyi bağımlılıktan korumak için çalışmalar yapıyor.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in Açıklamaları

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 5 Mart'ta kutlanan 105'inci yıl dönümü vesilesiyle sivil toplum kuruluşunun hedeflerine ve çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Dinç, Yeşilay'ın, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında alkol ve uyuşturucuyu yaygınlaştırmasını önlemek amacıyla kurulduğunu belirtti. Zamanla, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadelede de aktif rol aldıklarını ifade etti.

Geniş Hizmet Ağı

Yeşilay, ülke genelinde 120 şube, 105 danışmanlık merkezi, 3 yatılı rehabilitasyon merkezi, 105 spor kulübü ve 178 gençlik topluluğu ile bağımlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Ayrıca, 5000'in üzerinde formatör öğretmen ve 1200 çalışanı ile birlikte, Alo 115 danışma hattı üzerinden de ücretsiz destek sunuyor.

Mahalle Mahalle Bağımlılıkla Mücadele

Dinç, bağımlılıklarla mücadelede özellikle önleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bu yıl boyunca yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon anne babaya ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Bağımsızlık Seferberliği Projesi

Dinç, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" Projesi'ne de değinerek, bu projeyle mahalleleri dolaşıp bireyleri bağımlılık hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Bağımlılık tehdidi altında olan gençler için gece gündüz mücadele verdiklerini belirtti ve "Bir bağımlıyı bile geride bırakmamayı amaçlıyoruz" dedi.

Toplumun Geleceği İçin Mücadele

Dinç, bağımlılığın, toplum için bir tehdit olduğunun altını çizerek, "Ülkenin bağımsızlık mücadelesi olarak gördüğümüz çalışmalarımızda, çocuklar ve gençlerimizin zihin, beden ve kalp işgaline karşı duruyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin her yerinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920'de kurulan Yeşilay, başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan kişiyi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için 105 yıldır mücadele ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 5 Mart'ta 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını AA'ya anlattı.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920'de kurulan Yeşilay, başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan kişiyi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için 105 yıldır mücadele ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 5 Mart'ta 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını AA'ya anlattı.