Yeşilay, 81 İlde 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyası Başlatıyor

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Kampanya

Yeşilay, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıkla mücadele amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası başlatıyor. 1920'den bu yana bağımlılıklarla mücadelede bir asırlık tecrübeye sahip olan Yeşilay, bu yeni kampanya ile önemli bir adım atarak toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kampanya Lansmanı 26 Kasım'da

"Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasının tanıtım programı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde 26 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Lansman sırasında, "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" misyonuyla önleyici ve rehabilite edici yöntemlerin geniş kitlelere yayılması amaçlanıyor.

Kampanyanın Hedefleri

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Bakanlık ve valilerin katkılarıyla yapılacak toplantıda, Yeşilay'ın 120 şubesi, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve çeşitli projeleri hakkında bilgiler paylaşılacak.

Dinç, "Bağımsızlık Seferberliği ile bağımlılıklarla mücadele etmeye ve Türkiye'nin dört bir yanında toplumsal etki yaratmaya çalışacağız. Bu süreçte öğretmenlerden eczacılara, din görevlilerinden mahalle muhtarlarına kadar herkesi sürece dahil etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yeşilay, 5 bağımlılık türüne karşı özellikle genç ve çocuk bireylerin dirençli olmasını sağlarken, gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunma amacını gütmektedir. Bu kapsamda, 120 bini aşan gönüllüsü ve 10 binin üzerinde Yeşilay elçisi ile güçlenerek bağımlılıkla mücadele yolunda ilerleyecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.