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Yeşilay, Aydın'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde Bilgilendirme Yapıyor

Yeşilay, Aydın'da düzenlenen tanıtım günlerinde standıyla dikkat çekti, bağımlılıkla mücadele üzerine bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:04
Yeşilay, Aydın'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde Bilgilendirme Yapıyor

Yeşilay, Aydın'da gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde açtığı stantla dikkatleri üzerine çekti. Etkinlikte, Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı, ziyaretçilere kapsamlı bilgilendirmeler sundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin burada, devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganlarıyla düzenlenen tanıtım günlerinde Yeşilay, bağımlılık konusuna dikkat çekmeyi amacıyla stant kurdu. Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz ve görevliler, burada ziyaretçileri bilgilendirerek önemli bilgiler paylaştı.

Kurulan stant, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Katılımcılara, kalem, anahtarlık ve bileklik gibi hediyelerin yanı sıra, bağımlılığın bırakılmasıyla ilgili içeriklerin bulunduğu broşürler de dağıtıldı.

Etkinlikte, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de Yeşilay'ın standını ziyaret ederek, verilen hizmetlere destek verdiler.

Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta...

Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta...

Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

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