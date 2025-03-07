Yeşilay Balıkesir'den Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Standı

Yeşilay Balıkesir'den Farkındalık Yaratma Çabası

Balıkesir'de, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde, "Biz senin için buradayız" temalı bir stand açıldı. Bu amaçla, Yeşilay Balıkesir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şehirdeki bir alışveriş merkezinde önemli bir etkinlik düzenledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Sanat

Standın odak noktasını, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla "Bağımsız Bir Hayatı" seçen bireylerin atölyede ürettikleri eserler oluşturdu. Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergilenen bu eserler, bağımlılıkla mücadelede sanatın rolünü ön plana çıkarıyor.

Gönüllü Katılımı ve Toplum Bilgilendirmesi

Etkinlik sırasında, gönüllülerle buluşarak çocuklarla birlikte resim yapma faaliyetleri de gerçekleştirildi. Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, bu tür etkinliklerle hem toplumu bilgilendirdiklerini hem de bağımlılıkla mücadele bilincini yaymayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Yeşilay gönüllülerinin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Bu tür faaliyetler, Yeşilay'ın bağımlılığa karşı yürüttüğü mücadelenin ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.