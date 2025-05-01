Yeşilay Başkanı Dinç'ten Ebeveynlere Dijital Araçları Sağlıklı Kullanma Tavsiyesi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Ebeveynlere Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, ebeveynlere dijital araçların sağlıklı kullanımı konusunda dikkatli olmalarını önerdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Dinç, çocukların teknoloji bağımlılığı konusunda ebeveynlerini örnek aldığını ve bu konuda ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadelede Ebeveyn Rolü

Dijital bağımlılık konusunda çözüm odaklı yaklaşımın önemine değinen Dinç, insanların hayatlarında zevk alabilecekleri alanlar oluşturmadıkları takdirde bağımlılığın yaygınlaşabileceğini belirtti. Dinç, şöyle devam etti:

"Anne ve babaların sosyal medyayı ve dijital araçları sağlıksız bir şekilde kullanıyorlarsa, başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çocukları hızlı bir şekilde dijital bağımlılığa bulaşabilirler. Bu noktada ebeveynlerin kendi kullanım alışkanlıkları son derece kritik."

Çocukların Hayatını Zenginleştirmek Önemli

Dinç, çocukların hayatında insan ilişkileri, faaliyetler ve hobiler olması gerektiğine vurgu yaparak, "Çocuğun hayatı dapdar bir hayatsa, sağlıklı bir şekilde sosyalleşebileceği imkanlardan yoksunsa, ne kadar sınır koyarsak koyalım işe yarar bir netice almamız zor." ifadelerini kullandı.

Dijital Bağımlılık Eğitimi

Ebeveynlere yönelik bu kritik uyarıların yanı sıra Dinç, Yeşilay’ın dijital bağımlılıkla mücadele çalışmalarını da aktardı. Her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılık konularında eğitim verdiklerini belirten Dinç, eğitimin anaokulundan başlayarak tüm eğitim seviyelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 105 Yeşilay danışmanlık merkezi aracılığıyla psikolojik destek sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Psikolojik Destek ve Savunuculuk Çalışmaları

Dinç, bağımlılık sorunu yaşayanların 115 numarasını arayarak hızlıca randevu alabileceklerini ve gizlilik esasına dayanarak ücretsiz hizmet sağlandığını dile getirdi. Ayrıca, dijital bağımlılıkların önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelere yönelik savunuculuk faaliyetleri yürüttüklerini de ifade etti.

Teknoloji bağımlılığında çocuklar ebeveynlerini örnek alırken anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor.

Teknoloji bağımlılığında çocuklar ebeveynlerini örnek alırken anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor.