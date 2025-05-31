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Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Ege Bölgesi Programı

Yeşilay, Ege Bölgesi'nde bağımlılıkla mücadele için yeni programlar tanıttı. İzmir'deki etkinlikte yerel dönüşüm ve önleme vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:23
Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Ege Bölgesi Programı

Yeşilay'ın Ege Bölgesi'nde Bağımsızlık Seferberliği Programı Tanıtıldı

İzmir'de, İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı" tanıtım toplantısı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, "Kuvayımilliyenin İzinde" temasıyla yapılan organizasyonda önemli bilgiler paylaşıldı.

Açılış Konuşması: Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede kolluk kuvvetlerinin katkısının büyük olduğunu, ancak sadece onlardan tereddüt beklemenin yetersiz olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün bu mücadeledeki rolünü vurgulayan İnan, "Şehrimizin üçte ikisi kentsel dönüşüme muhtaç durumda. Dönüşüm yapmadığımız takdirde, yerel yönetimlerin zayıflamasıyla gece vakti sorunların merkezi olabilecek alanlar oluşabilmektedir. Bu durum, toplumu ilgilendiren ciddi bir meseledir," dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in Vurguları

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, programda yaptığı konuşmada kuruluşun bağımlılıkla mücadele adına 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 120 şube, 3 rehabilitasyon merkezi ve 145 bin gönüllü ile aktif olarak çalıştığını duyurdu. Dinç, bağımlılıkla mücadelenin anahtarının önleme çalışmaları olduğunu kaydederek, "Tedavi sürecinin getirdiği kayıplar ağır olmaktadır. 'Missing years' yani 'kaybedilmiş yıllar' ifadesi, tedavi sürecindeki kayıpları ifade etmektedir," ifadelerini kullandı.

Toplum Temelli Çözüm Arayışı

Dinç, İzmir ve Ege Bölgesi'nde bağımlılık sorununu köklü bir şekilde çözmek için toplumun desteğini hedeflediklerini söyledi: "Bağımsızlık Seferberliği ile çalışmalarımızın hızı daha da artacak. Her bir bireyimizin bağımsızlığı için gayret göstereceği bir hareket başlattık. Mücadeleye mahallelerden başlayarak, toplumun her kesimini bu sürece dahil edeceğiz."

Ege Bölgesi'ndeki seferberlik çalışmaları ise eğitim programları, spor ve kültürel etkinliklerle desteklenecek. Bu doğrultuda, bağımlılıkla mücadelede etkin ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

İzmir'de İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen...

İzmir'de İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısına gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç (fotoğrafta) programda konuşma yaptı.

İzmir'de İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen...

İzmir'de İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısına gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç (fotoğrafta) programda konuşma yaptı.

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