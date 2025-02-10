Yeşilay'dan Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Projesi Tanıtıldı

Yeşilay, Göçmen Gençlere Özel Bağımlılıkla Mücadele Projesini Duyurdu

Yeşilay, "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi" isimli projesini İstanbul'da düzenlediği törenle tanıttı. Erasmus KA220 Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında kabul edilen proje, Yeşilay'ın genel merkezinin bulunduğu Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yerli ve yabancı birçok davetli bir araya geldi.

Programın İçeriği ve Amaçları

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, projenin global bağımlılık sorununa yönelik etkili bir çözüm sunmayı hedeflediğini belirtti. Dinç, bağımlılığın ciddi bir problem olduğuna dikkat çekerek, "Mücadelenin sadece lokal ya da ulusal düzeyde olmayıp, uluslararası bir perspektifle ele alınması gerektiğini" vurguladı.

105 Yıllık Birikim ve İşbirlikleri

Dinç, Yeşilay'ın 105 yıllık birikiminin bu alandaki uluslararası işbirlikleri için önemli bir zemin sunduğunu söyledi. Projeyle birlikte Marmara Üniversitesi ve Almanya, İsviçre gibi ülkelerdeki üniversitelerle ortak çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

Dinç, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" çerçevesinde, anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubuna yönelik bir eğitim modeli geliştirdiklerini ve bu programın her yıl 10 milyon öğrenciye ulaştığını açıkladı. Programın etkililik araştırmalarının başarılı sonuçlar verdiğini belirten Dinç, bu modelin Almanya ve İsviçre'de de kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ve Hizmetler

Dinç, Türkiye genelinde 105 yerde ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgi verdi. Göçmen gençlerin bağımlılık riski taşıdığını, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu deneyimlerin önemli olduğunu vurguladı. Göçmenlerin bağımlılık sorunlarına yönelik yerinde çözümler geliştirilmesinin bu toplantının temel amacı olduğunu belirtti.

Yeşilayın "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi" Projesi İstanbul'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa katılan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konuşma yaptı.

Yeşilayın "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi" Projesi İstanbul'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa katılan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konuşma yaptı.