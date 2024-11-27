Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adana'da 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyasını Tanıttı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyasını Tanıttı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 81 ilde hayata geçirilen 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adana'daki Yeşilay Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, toplumun her kesiminde bağımlılıkla mücadelede seferberlik ruhunun yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

104 yıldır bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay'ın önemli bir misyon üstlendiğini belirten Dinç, bağımlılık endüstrisinin her alana girdiğini ifade etti. ''Dolayısıyla biz de bağımsızlık taraftarları olarak her sokağa, eve girmek zorundayız.'', dedi.

Kampanya Detayları ve Toplumsal Destek

Dinç, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanyanın temel amacının toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek olduğunu belirtti. ''Toplumumuzun her kesiminin, insanının gücü yettiğince bağımlılıkla mücadele yükünün altına girmesi, bu desteği vermesi lazım.'', ifadeleriyle herkesin sorumluluğuna vurgu yaptı.

Şu ana kadar 10 binden fazla esnafın 'Yeşilay elçisi' olduğunu bildiren Dinç, esnafların bağımlılıkla mücadelede aktif rol almasını istedi. İmamlar, eczacılar ve sağlık çalışanları gibi toplumsal figürlerin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.

Adana ve Osmaniye'deki Ziyaretler

Adana'da yetkililerin desteklerinin kendileri için büyük avantaj sağladığını ifade eden Dinç, bu konuda çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Adana programının ardından Osmaniye YEDAM'ı ziyaret eden Dinç, ''Bu dönemde her mahalleye, sokağa gireceğiz. Kimseyi bağımlılık kaderine terk etmeyeceğiz.'' şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda Dinç'e el dokuması kilim hediye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağ 3), Yeşilay Adana Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağ 3), Yeşilay Adana Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.