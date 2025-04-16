Yeşilay Genel Başkanı Dinç, İzmir'de Öyküsel Terapi Yöntemini Tanıttı

Öyküsel Terapiyle Yeni Bir Bakış Açısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte "Narrative Terapiye Giriş" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dinç, öyküsel terapi (narrative) yönteminin tarihçesi ve uygulanabilirliği üzerine bilgi verdi.

Öyküsel Terapi Nedir?

Dünyada psikoloji alanında oldukça yaygın kullanılan öyküsel terapi, insanların hayatlarında yaşadıkları olayları birer hikaye gibi algılamalarına ve bu hikayeleri yeniden anlamlandırmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Dinç, bu terapinin temel amacının danışanların sosyal statüleri açısından hiçbir şekilde yargılamadan olumsuz düşünce kalıplarından kurtulmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Tanışma Süreci Üzerine Vurgu

Dinç, öyküsel terapinin danışan ve terapist arasındaki ilk tanışma aşamasının önemine değindi. ‘‘Narrative terapi, hiyerarşi yaratmayan bir tanışma nasıl olur, bunun peşine düşer. Bu nedenle klasik olarak kullanılan ‘ben şuyum, şu etiketim var, şu bilgim var, şu diplomam var’ ifadelerinin tamamen karşısındayız. Biz o insanı duymak ve görmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

İnteraktif Bilgi Yarışması

Sunumun ardından katılımcılara yönelik interaktif bir bilgi yarışması düzenlendi. Bu yarışma, öyküsel terapi konusundaki bilgileri pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'de "Narrative Terapiye Giriş" konulu sunum gerçekleştirdi. Dinç, İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte öyküsel terapi (narrative) ve bu terapinin tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'de "Narrative Terapiye Giriş" konulu sunum gerçekleştirdi. Dinç, İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte öyküsel terapi (narrative) ve bu terapinin tarihçesi hakkında bilgi verdi.