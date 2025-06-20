DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,76 0,6%
ALTIN
4.276,91 0,2%
BITCOIN
4.207.647,02 -1,75%

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeledeki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:23
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığını dile getirdi. Şingah Mahallesi'nde yer alan Bayburt YEDAM'da gerçekleştirdiği ziyarette Dinç, bağımlılık sorununun bir istiklal ve istikbal meselesi olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla ilgili gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Dinç, “İnsanımızın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımsızlığıyla alakalı bir sevdamız var. Bu işin, memleketimizin en birinci meselesi olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ülke genelinde toplamda 105 YEDAM bulunduğunu belirten Dinç, Bayburt’taki merkeze en çok tütün bağımlılığıyla ilgili müracaat yapıldığını aktardı. Bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın önemine dikkat çeken Dinç, “Bağımlılık, insanın başına gelmiş en kötü şeydir. Bundan kurtulmanız mümkün. Bununla alakalı tedavi yöntemleri var.” şeklinde konuştu.

Dinç, ayrıca eğitim almış bir kadronun bulunduğunu ve YEDAM çalışanlarının 7-24 hizmet verdiklerini ifade etti. Merkezlerinin ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet sunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Dinç, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Şube Başkanı Arif Akcan ile birlikte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!