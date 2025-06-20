Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığını dile getirdi. Şingah Mahallesi'nde yer alan Bayburt YEDAM'da gerçekleştirdiği ziyarette Dinç, bağımlılık sorununun bir istiklal ve istikbal meselesi olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla ilgili gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Dinç, “İnsanımızın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımsızlığıyla alakalı bir sevdamız var. Bu işin, memleketimizin en birinci meselesi olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ülke genelinde toplamda 105 YEDAM bulunduğunu belirten Dinç, Bayburt’taki merkeze en çok tütün bağımlılığıyla ilgili müracaat yapıldığını aktardı. Bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın önemine dikkat çeken Dinç, “Bağımlılık, insanın başına gelmiş en kötü şeydir. Bundan kurtulmanız mümkün. Bununla alakalı tedavi yöntemleri var.” şeklinde konuştu.

Dinç, ayrıca eğitim almış bir kadronun bulunduğunu ve YEDAM çalışanlarının 7-24 hizmet verdiklerini ifade etti. Merkezlerinin ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet sunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Dinç, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Şube Başkanı Arif Akcan ile birlikte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyaret gerçekleştirdi.