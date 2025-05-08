Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti gerçekleştirdi. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile birlikte merkezde çalışanlardan bilgi alarak, hizmetlerin işleyişini yakından inceledi.
Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu
Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla ilgili 105 yıldır önemli bir mücadele verdiklerini ifade etti. Kimsenin bağımlılık yaşamamasını istediklerini belirten Dinç, bağımlılığın hayatı daraltan ve geri dönülmez zararlara yol açan bir sorun olduğunu vurguladı.
“Hiçbir insan bağımlı olmasın” düşüncesiyle hareket ettiklerini aktaran Dinç, Türkiye çapında 120 şube, 181 üniversite kulübü ve 105 spor okulu Çanakkale'de YEDAM’ın önemli bir hizmet sunduğuna dikkat çeken Dinç, 2021 yılından bu yana bağımlılık sorunuyla başa çıkan bireylere ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi. Merkezdeki klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bağımlılıkla mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirtti. Dinç, bağımlı biri tanıyan vatandaşlardan YEDAM'a yönlendirme yapmalarını istedi ve şu bilgileri paylaştı: “Buradaki hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Hiçbir şekilde kayıtlara geçmiyor. Gönül rahatlığıyla bu hizmetten yararlanabilirsiniz.” Bağımlılığın hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini dile getiren Dinç, bu konuda halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. Çanakkale'nin bazı bağımlılık istatistiklerinde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Dinç, bu durumu iyileştirme konusundaki çalışmalarını artıracaklarını vurguladı. Dinç, “Elbirliğiyle, çocuklarımız için bağımsız bir geleceği inşa edelim” diyerek, sağlıklı bir yaşam için toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti. Ziyaretinin ardından Dinç, Yeşilay Çanakkale Şubesi'nde İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven ve yerel muhtarlarla da bir araya geldi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.
Ücretsiz ve Gizlilik Esasıyla Hizmet
Çanakkale'de YEDAM’ın önemli bir hizmet sunduğuna dikkat çeken Dinç, 2021 yılından bu yana bağımlılık sorunuyla başa çıkan bireylere ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi. Merkezdeki klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bağımlılıkla mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirtti.
Dinç, bağımlı biri tanıyan vatandaşlardan YEDAM'a yönlendirme yapmalarını istedi ve şu bilgileri paylaştı: “Buradaki hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Hiçbir şekilde kayıtlara geçmiyor. Gönül rahatlığıyla bu hizmetten yararlanabilirsiniz.”
Bağımlılığın hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini dile getiren Dinç, bu konuda halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. Çanakkale'nin bazı bağımlılık istatistiklerinde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Dinç, bu durumu iyileştirme konusundaki çalışmalarını artıracaklarını vurguladı.
Dinç, “Elbirliğiyle, çocuklarımız için bağımsız bir geleceği inşa edelim” diyerek, sağlıklı bir yaşam için toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti.
Ziyaretinin ardından Dinç, Yeşilay Çanakkale Şubesi'nde İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven ve yerel muhtarlarla da bir araya geldi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.