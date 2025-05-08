Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti gerçekleştirdi. Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile birlikte merkezde çalışanlardan bilgi alarak, hizmetlerin işleyişini yakından inceledi.

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla ilgili 105 yıldır önemli bir mücadele verdiklerini ifade etti. Kimsenin bağımlılık yaşamamasını istediklerini belirten Dinç, bağımlılığın hayatı daraltan ve geri dönülmez zararlara yol açan bir sorun olduğunu vurguladı.