Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Muğla’da Önemli Ziyaretlerde Bulundu

Yeşilay Genel Başkanı Muğla’da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muğla’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Dinç, “Türkiye'deki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında Muğla ilk 5'e giriyor. Nüfusa oranla hizmet verdiği insan sayısıyla ön plana çıkıyor.” dedi.

Bağımlılığın Toplumsal Zararları

Dinç, bağımlılığın bir toplumun karşılaşabileceği en zor olaylardan biri olduğunu belirterek, “Çocukların ve gençlerin bağımlı hale gelmesi, çok yönlü olarak insanı yıkan, topluma telafi edilmesi ve geri dönülmesi zor zararlar veren büyük bir felakettir.” şeklinde konuştu.

Yeşilay’ın 105 Yıldır Süren Mücadelesi

Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldır insanların bağımlı olmaması için çalıştıklarını dile getirerek, “Tek bir gündemimiz var; insanımızın bağımsızlığı. Gecemiz gündüzümüz insanımızı korumak ve bilinçlendirmekle geçiyor.” dedi.

Yerel Yönetim Desteği

Dinç, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Devletimiz her türlü desteği veriyor. Bu noktada yerel yönetimlerin bizimle iş birliği içinde çalışması mücadelemizin kaderini değiştirecek.” şeklinde konuştu.

Yeni Danışmanlık Merkezleri Yolda

Muğla’da yeni bir dönem başlattıkları bilgisini veren Yeşilay Başkanı Dinç, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de yeni Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açmayı planladıklarını ifade etti. Dinç, bu çalışmaların Türkiye’deki diğer şubelere ilham olacağını umduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanından Destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yeşilay ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bağımlılıkla mücadele bir toplum hizmetidir, halka hizmettir.” dedi. Aras, ilçelerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayılarını artırmak için yakın zamanda önemli çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Dinç ve Aras birbirlerine hediye takdim ettiler. Dinç ayrıca Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Son olarak, Dinç, Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne giderek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Dinç (sağ 2), Aras'a (sol 2) Yeşilay Genel Merkezinin fotoğrafının yer aldığı bir plaket takdim etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Dinç (sağ 2), Aras'a (sol 2) Yeşilay Genel Merkezinin fotoğrafının yer aldığı bir plaket takdim etti.