Yeşilay Haftası, 'Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek' Sloganı ile Kutlanıyor

Yeşilay, 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekecek.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:31
Yeşilay Haftası, 'Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek' Sloganı ile Kutlanıyor

Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Yeşilay, 1-7 Mart tarihleri arasında "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu yıl, Yeşilay Haftası kapsamında hazırlanan program, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Etkinliklerin Detayları

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta Genel Başkan Mehmet Dinç'in katılım göstererek başlatacağı etkinlikler, Rami Kütüphanesi'nde "Yeşil Sahne Söyleşileri" ile devam edecek. Bu söyleşilerde ünlü isimlerin konuk olarak yer alması planlanıyor.

Bağımlılıkla mücadele konularının ele alınacağı bu söyleşilere ek olarak, çocuklar için eğitmenler eşliğinde origami, ahşap oyuncak boyama ve taş boyama gibi çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yeşilay, 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasına ait ödüllü eserleri de haftanın etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi ve Marmaray istasyonlarında sergileyecek.

Sporda Yeşilay Pankartları

1 ila 7 Mart tarihleri arasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda misafir takımlar, sahaya "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" yazılı Yeşilay pankartıyla çıkacak.

Özel Günler ve Yarışmalar

Yeşilay’ın kuruluş yıl dönümü olan 5 Mart'ta, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dolmabahçe Saat Kulesi ile Sepetçiler Kasrı gibi İstanbul’un sembolik alanlarında yeşil ışıklı lazer gösterileri düzenlenecek.

Ayrıca, gençlerin sosyal medya üzerinde bilinçli ve etkili içerikler üretmesini teşvik etmek için "Genç Yeşilaycılar Ödüllü Reels Yarışması" yapılacak. 4 Mart'a kadar başvuruların kabul edileceği bu yarışmada toplam 70 bin liraya kadar ödül dağıtılacak, kazananlar 7 Mart'ta açıklanacak.

Farkındalık Faaliyetleri

Yeşilay Haftası boyunca, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB), üniversite kulüpleri, şubeleri ve gönüllülerinin işbirliğiyle Türkiye genelinde sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin amacı, sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak ve zararlı alışkanlıklar hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektir.

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