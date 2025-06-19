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Yeşilay'ın 'Can Erzurum' Projesi 6.500 Öğrenciye Ulaştı

Yeşilay, 'Can Erzurum' projesi ile 6.500 öğrenciye ulaştı. Proje, ödül töreniyle başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:33
Yeşilay'ın 'Can Erzurum' Projesi 6.500 Öğrenciye Ulaştı

Yeşilay'ın 'Can Erzurum' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon anne babaya eğitim vererek onlara beceri kazandırdıklarını ifade etti. Yeşilay Erzurum Şubesi tarafından yapılan "Can Erzurum" projesi, bağımlılık ile mücadele kapsamında 6.500 öğrenciye ulaştı ve bir ödül töreniyle sona erdi.

Proje Kapsamında Çeşitli Aktiviteler Gerçekleştirildi

Şubat ayında başlayan bu projede, Yeşilay gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer destekleyici kurumlarla birlikte etkinlikler düzenledi. Proje çerçevesinde geri dönüşüm çalışmaları ve kısa film yarışmaları da yapıldı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 1.500 çocuk ise "Yeşil Can Fest" festivalinde bir araya gelerek farklı etkinliklere katıldılar.

Ödül Töreninde Projenin Önemine Değinildi

Ödül töreni Vali Mustafa Çiftçi ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Çiftçi, Yeşilay'ın kuruluş amaçlarına dair bilgiler vererek proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ilk etaptı, güzel bir başlangıçtı. Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaydı. Tüm öğrencilerimizi bu mücadeleye dahil etmeliyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bağımlılıkla mücadele kapsamında en az 100 yataklı bir rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirtti. Bu merkezde bağımlılık yaşayan bireylerin eğitilecek ve topluma kazandırılacağı vurgulandı.

Yeşilay Genel Başkanı'nın Açıklamaları

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, derneğin 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca, "Bu yıl 8.000 çocuğumuzu okulda müdahale ederek bağımlılıktan kurtardık" açıklamasında bulundu.

Ödül töreninde geri dönüşüm, en iyi kahve aroması ve kısa film dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Vali Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Yeşilay Erzurum Şubesince 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarının...

Yeşilay Erzurum Şubesince 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yapıldığı "Can Erzurum" projesi, ödül töreniyle sona erdi.

Yeşilay Erzurum Şubesince 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarının...

Yeşilay Erzurum Şubesince 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yapıldığı "Can Erzurum" projesi, ödül töreniyle sona erdi.

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