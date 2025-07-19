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Yeşilay, Kastamonu'da Yaz Kur'an Kursuna Katılan Çocuklara Geleneksel Yiyecekler İkram Ediyor

Yeşilay, Kastamonu'daki yaz Kur'an kursunda çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ederken sağlıklı beslenme farkındalığı yaratıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:27
Yeşilay, Kastamonu'da Yaz Kur'an Kursuna Katılan Çocuklara Geleneksel Yiyecekler İkram Ediyor

Yeşilay, Kastamonu'da Yaz Kur'an Kursu İçin Özel İkramlar Hazırlıyor

Yeşilay, Kastamonu'daki yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara özel bir etkinlik düzenliyor. YEDAM Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan sağlıklı yiyecekler, Ulu Cami bahçesinde çocuklara ikram ediliyor.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Türkiye genelinde sadece üç yerde bulunan YEDAM Gastronomi Mutfağı'nın Kastamonu'da yer aldığını belirtti. Durgut, yaz okulu kapsamında 125 çocuğa çeşitli sağlıklı gıdalar sunmak istediklerini açıkladı ve şöyle devam etti: "Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Hazırladığımız gıdalar, geleceğimizin teminatı olan nesillerimiz için sağlıklı seçimlerdir."

Durgut, hazırlanan yiyeceklerin malzemelerinin hayırseverlerin desteğiyle alındığını vurguladı. "Etkinliklerimizde çocuklarımıza dağıtmak üzere gıda ürünlerini mutfağımızda hazırlıyoruz. Sandviçler, ev yapımı kekler, börekler ve kurabiyeler gibi lezzetler sunuyoruz," dedi.

Gönüllülerin etkinlikte çocuklarla oyunlar oynayıp çeşitli hediyeler verdikleri de aktarıldı. Durgut, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmak için yaz kursunda Yeşilay'ın çalışmalarını tanıtacak eğitimler vermeyi planladıklarını belirtti. "Gençlerimizin teknoloji bağımlılığı gibi sorunları ile de mücadele ediyoruz. Bu eğitimlerde, Yeşilay'ın amaçlarını ve hedeflerini çocuklarımıza anlatmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından...

Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ikram ediliyor.

Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından...

Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ikram ediliyor.

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