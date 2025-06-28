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Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali Gerçekleşti

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finalinde 8 bin 124 öğrenci yarıştı, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 00:01
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali Gerçekleşti

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali

Yeşilay Genel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali büyük bir katılımla gerçekleşti. Turnuvaya, Türkiye'nin dört bir yanından 4 bin 62 takım ve toplamda 8 bin 124 öğrenci başvurdu.

Finalde Şampiyon Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

81 ilden gelen öğrencilerin mücadele ettiği turnuvanın finali, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Şenel ve Ahmet Yasin Cansever ikilisinin birinciliğiyle sonuçlandı. Bu ikili, 2025 yılı Türkiye şampiyonu olarak taçlandırıldı.

Mehmet Dinç'ten Önemli Açıklamalar

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, toplumun geleceğinin bağımlılıkla esaret altına alınmasının en büyük tehlike olduğunu vurguladı. Dinç, Yeşilay olarak geçmişten bugüne sürdürdükleri mücadeleleri ve bağımlılıklarla başa çıkma çalışmalarını anlattı.

Başkan Dinç, “Mücadelemizi başarıya ulaştırmak için her türlü imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile anaokulundan universitelerimize kadar gençlerimizi bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Farkındalık Yaratma Amacı

Turnuvanın, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturma hedefinin altını çizen Dinç, “Bu sene Türkiye'nin her yerinden katılan 4 bin 62 takımdan 8 bin 124 öğrenci yarıştı. Münazara, Yeşilay’ın bir geleneği. 1955’te başlayan bu serüven devam ediyor” şeklinde konuştu.

Final etkinliğine, Yeşilay yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve eğitim camiasından birçok davetli katıldı. Turnuvanın sonunda kazananlar, sadece ödül almakla kalmayıp, bağımlılıkla mücadelede birer elçi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası...

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali yapıldı. Final törenine katılanYeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, konuşma yaptı.

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası...

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali yapıldı. Final törenine katılanYeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, konuşma yaptı.

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