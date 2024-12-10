Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı: Adile Naşit'in Unutulmaz Kariyeri

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı: Adile Naşit

37 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Adile Naşit, Türk sinemasının hafızalarda kalan karakterlerinden biri. Özellikle "Hababam Sınıfı" filminde canlandırdığı "Hafize Ana" karakteri ile Türk izleyicisinin kalbinde önemli bir yer edindi.

Hayatına Dair Bilgiler

Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Naşit Bey ve Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Dedesi ünlü kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise dönemin tanınmış kantocu sanatçılarındandı. Ayrıca, Adile Naşit, ünlü tiyatrocu Selim Naşit'in de kardeşiydi.

Sanat Kariyeri

Adile Naşit, tiyatro kariyerine 1944 yılında çocuk oyunları ile adım attı. 1947'de "Yara" filmi ile sinemaya giriş yaptı ve 1950 yapımı "Lüküs Hayat" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sanatçı, 1948'den 1951'e kadar komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte çalıştı.

Naşit, Muammer Karaca Tiyatrosunda 6 sene görev yaptıktan sonra, 1963-1975 yılları arasında Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosunda yer aldı. Kendi tiyatrosunu 1961'de kurdu ancak, bu grup kısa süre içinde dağıldı.

Özellikle Aile Temalı Rolleri

Döneminin en çok ağlatan filmlerinden biri olan "Bizim Aile"'de canlandırdığı rollerde Usta sanatçı, 1975 yapımı "İşte Hayat" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Oğlu Ahmet'in erken vefatı, Naşit'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1980'de başladığı çocuk programları ile "masalcı teyze" olarak anılmaya başladı. Usta oyuncu, özellikle Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde önemli roller üstlendi.

Unutulmaz Hafize Ana

Canlandırdığı anne karakterleri ile Türk halkının sevgisini kazanan Naşit, 1985'te "Yılın Annesi" seçildi. 11 Aralık 1987'de kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Filmografisi

Adile Naşit'in sanat kariyerine dair önemli çalışmaları arasında "Yara" (1947), "Lüküs Hayat" (1950), "Mavi Boncuk" (1974), "Hababam Sınıfı" (1975), "Süt Kardeşler" (1976) ve "Neşeli Günler" (1978) gibi birçok film bulunmaktadır.