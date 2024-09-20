Yeşilçam'ın Unutulmaz Yönetmeni: Ertem Eğilmez

Yeşilçam'ın Efsanesi: Ertem Eğilmez

Kıymetli Türk sinemasının efsanevi yönetmenlerinden biri olan Ertem Eğilmez, 'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' gibi filmleri ile Türk izleyicisinin kalbinde kalıcı bir yer edindi. 35 yıl önce aramızdan ayrılan Eğilmez, 44 filme imza atarak Türk sinemasının gelişimine büyük katkılar sağladı.

Erken Yaşam ve Eğitim Yılları

Ertem Eğilmez, 18 Şubat 1929 tarihinde Trabzon’da, tıp doktoru bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almaya başladı. Kısa süre sonra doktorluk mesleğinin kendisine uygun olmadığını fark etti ve iktisat okumaya karar verdi.

Sinemaya Giriş ve Başarılı Filmleri

1954 yılında Refik Erduran ile birlikte 'Çağlayan Yayınevi'ni kuran Eğilmez, 1961 yılında ise 'Efe' adlı şirketle sinema kariyerine adım attı. İlk yönetmenlik deneyimi 'Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi' ile başladı ve ardından 'Senede Bir Gün', 'Küçük Hanımefendi', 'Mavi Boncuk' gibi önemli yapımlar yönetti.

Filmlerinde genellikle Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, ve Şener Şen gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan yönetmen, 'Canım Kardeşim' gibi eserleriyle toplumsal konuları ele aldı ve eleştirel bir bakış açısı sundu.

Ödüller ve Vefat

Ertem Eğilmez, 1970 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen Ödülü' kazandı. 21 Eylül 1989’da İstanbul’da 60 yaşında vefat eden Eğilmez, döneminin en önde gelen sinema sanatçılarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Öne Çıkan Filmleri

Bir Millet Uyanıyor (1966)

Süt Kardeşler (1976)

Banker Bilo (1980)

Arabesk (1988)

Yardımcı yazar olarak da tanınmış olan Eğilmez, 'Mavi Boncuk', 'Salako' gibi eserler ile Türk senaryosuna katkıda bulunmuştur.