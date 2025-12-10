Yeşilırmak Yeniden Canlandı: Su Seviyesi Eski Haline Döndü

Tokat, Amasya ve Samsun’dan geçerek Karadeniz’e ulaşan Yeşilırmak Nehri, yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden eski su seviyesine kavuştu.

Bakım çalışmaları

Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım süreci 25 Kasım itibarıyla tamamlandı. Eylül ayından bu yana su seviyesinde düşüş yaşanan nehirde, uygulanan müdahaleler ile denge sağlandı.

Çalışmalar kapsamında dolusavak kapaklarının tamiratı ve yenilenmesi gerçekleştirilirken, mekanik ünitelerde kapsamlı revizyon yapıldı. Bakım sürecinin sona ermesiyle birlikte kontrollü su salınımı uygulandı ve nehir kısa sürede normal seviyesine kavuştu.

Görüntü ve yerel tepki

Çarşamba ilçesindeki son durum havadan görüntülendi; görüntülerde nehrin doğal akışına döndüğü kaydedildi. Bölgedeki değişim tarım ve yerel yaşam üzerinde hızlı şekilde hissedildi.

Yeşilırmak'taki su seviyesinin yeniden yükselmesi, bölge halkı ve çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

