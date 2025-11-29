Yeşiltepe'de Hafriyat Temizliği: Yeşilyurt Belediyesi Mahalleye Nefes Aldırdı

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki hafriyat alanını temizleyerek çevre ve halk sağlığını korudu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:48
Yeşiltepe'de Hafriyat Temizliği: Yeşilyurt Belediyesi Mahalleye Nefes Aldırdı

Yeşiltepe'de Hafriyat Temizliği: Yeşilyurt Belediyesi Mahalleye Nefes Aldırdı

Kapsamlı müdahale ile çevresel riskler ortadan kaldırıldı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan hafriyat alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı, bölgedeki çevresel riskleri gidermek ve mahalle sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmaktı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan müdahale kapsamında alanda biriken hafriyat, evsel atıklar ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar tek tek toplandı. Ekipler; kamyon, kepçe ve saha personeliyle koordineli bir şekilde çalışarak alanı kısa sürede güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Yapılan çalışma, çevre temizliği ve halk sağlığına yönelik sürdürülen hizmetlerin bir parçası olarak mahalle halkından olumlu geri dönüş aldı. Yerel ekipler, alanda tespit edilen atıkları kaldırıp bölgeyi düzenli hale getirerek potansiyel sağlık ve estetik sorunların önüne geçti.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri, özellikle hafriyat atıklarının kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasının hem çevre sağlığını tehdit ettiğini hem de görüntü kirliliğine yol açtığını vurguladı ve benzer alanlarda denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Prof. Dr. İlhan Geçit ise şu ifadeleri kullandı: Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde gerçekleşen kapsamlı çalışma, çevreye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Hafriyat alanlarında oluşan çevre kirliliği hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de insan sağlığını tehdit edebiliyor. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki hafriyat ve çeşitli atıkları temizleyerek alanı daha güvenli ve temiz bir yapıya kavuşturdu. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor

Başkan Geçit ayrıca şunları ifade etti: Tüm hemşehrilerimizden de çevre konusundaki duyarlılıklarını artırmalarını, hafriyat ve atık konusunda kurallara uymalarını rica ediyoruz. Hep birlikte çevremizi korur, ilçemize sahip çıkarsak daha güzel bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa ederiz. Çalışmalarımızda üstün gayret gösteren mesai arkadaşlarımıza ve duyarlılıkları için mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum

YEŞİLYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YEŞİLTEPE HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ’NDE...

YEŞİLYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YEŞİLTEPE HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ’NDE BULUNAN HAFRİYAT ALANINDA KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BÖLGEDEKİ ÇEVRESEL RİSKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI VE MAHALLE SAKİNLERİNİN DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YEŞİLTEPE HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ’NDE...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde
5
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
6
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
7
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?