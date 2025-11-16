Yeşilyurt’ta 'Bir Değer, Bir Ömür' Başladı: Prof. Dr. İlhan Geçit’ten Abuzer Aşkınses’e Vefa Ziyareti

Yeşilyurt’ta "Bir Değer, Bir Ömür" projesiyle vefa rüzgârı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın sanat ve kültür hayatına emeği geçmiş isimlere vefa göstermek amacıyla hayata geçirilen Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından başlatılan "Bir Değer, Bir Ömür" Projesi kapsamında halk ozanı Abuzer Aşkınses'i ziyaret etti.

Vefa ziyareti ve projenin hedefleri

Yeşilyurt Kent Konseyi, halk ozanları, zanaatkârlar, sanatçılar, öğretmenler ve hayırseverler gibi ilçenin kültürel belleğine katkı sunmuş isimleri evlerinde ziyaret ederek onların tecrübelerini kayıt altına almayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Bir Değer, Bir Ömür - Vefa Ziyaretleri" projesini başlattı. Proje ile geçmişe dair hatıralar yaşatılacak ve genç kuşaklara ilham verecek bir kültürel miras oluşturulması hedefleniyor.

Projenin ilk ziyaretini gerçekleştiren Prof. Dr. İlhan Geçit, halk ozanı Abuzer Aşkınses ile sanat hayatı, Malatya ve bölgenin sanat yaşamına kattığı değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Geçit projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sanata, kültüre ve insana değer katan her bir büyüğümüz bizim için kıymetli bir hazinedir. Yeşilyurt Kent Konseyimizin başlattığı ‘Bir Değer, Bir Ömür’ projesiyle, ilçemize kültür ve sanat alanında emek vermiş değerli isimlerimizi hatırlamak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak istiyoruz. Malatya’mızın ve yörenin kültür hayatına sazının tınısı, gönlünün sözü ve müstesna sesiyle yıllarca ışık tutan değerli ozanımız Abuzer Aşkınses’i ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Abuzer Aşkınses gibi gönül insanları, türkülerimizle, sözleriyle ve duruşlarıyla bu mirası zenginleştiren kıymetli değerlerimizdir. Kendisine yıllardır kültürümüze kattığı güzellikler için teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.Kadim değerlerimize sahip çıkmayı, onların bilgi ve birikimini yarınlara aktarmayı sürdüreceğiz"

Abuzer Aşkınses: Malatya'nın sesi, Anadolu'nun izleri

Malatya’nın kültürel hafızasına sazının tınısı, gönlünün sözü ve müstesna sesiyle yıllarca ışık tutan halk ozanı Abuzer Aşkınses, 1940’lı yıllarda Malatya’da dünyaya geldi. Genç yaşta bağlamayla tanışan Aşkınses, halkın sevinç ve hüzünlerini, yaşamın sade gerçeklerini dile getiren eserler kaleme aldı ve yöre kültürünün yaşatılmasında önemli bir rol üstlendi.

Aşkınses, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevresinde yaygın olan ağıt, uzun hava ve barak geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine özgü üslubuyla Anadolu türkülerine kalıcı bir değer katan sanatçı, özellikle yorumladığı barak havalarıyla bölge illerinde geniş bir kesim tarafından sevilen ve saygıyla anılan bir halk ozanıdır.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abuzer Aşkınses, Prof. Dr. İlhan Geçit’e gösterilen vefadan dolayı teşekkürlerini iletti.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT, MALATYA’NIN SANATSAL VE KÜLTÜREL HAYATINA DEĞER KATAN İSİMLERE VEFA GÖSTERMEK AMACIYLA YEŞİLYURT KENT KONSEYİ TARAFINDAN BAŞLATILAN "BİR DEĞER, BİR ÖMÜR" PROJESİ KAPSAMINDA; MALATYA’NIN HALK MÜZİĞİ GELENEĞİNİ YAŞATAN, SAZI VE SÖZÜYLE YÖRE KÜLTÜRÜNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN HALK OZANI ABUZER AŞKINSES’E VEFA ZİYARETİNDE BULUNDU.