Yeşilyurt'ta Tecde, Şeyhbayram ve Karakavak'a Modern Ulaşım Hamlesi

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin nüfus yoğunluğu ve ticari hareketliliği en yüksek mahallelerinden Tecde, Karakavak ve Şeyhbayramın ulaşım ağını kalıcı yatırımlarla modern hale getiriyor. Çalışmalarla hem araç hem yaya trafiğinin daha güvenli, konforlu ve düzenli olması hedefleniyor.

Modern ve dayanıklı malzemelerle yollar yenileniyor

Yeşilyurt Belediyesi’nin planlı ve sürdürülebilir ulaşım anlayışı çerçevesinde ekonomik ömrünü tamamlamış yollar sökülerek yenileniyor. Deforme olmuş asfalt zeminler modern ve dayanıklı malzemelerle yeniden düzenleniyor; aynı zamanda kaldırım yenileme, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla yaya güvenliği öncelik alınıyor.

Trafik akışı rahatlıyor, yaya geçişleri güvenli hale geliyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını etaplar halinde sürdürerek ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir alıyor ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamının en az etkilenmesine özen gösteriyor. Özellikle okul ve iş merkezleri ile yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan yenilemeler, trafik akışını rahatlatmayı ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlar için erişilebilirlik düzenlemeleri de hayata geçiriliyor.

Başkanın açıklamaları

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ulaşım yatırımlarına ayrı önem verdiklerini söyledi ve çalışmaların dört koldan sürdüğünü belirtti.

"İlçemizin her noktasına, her mahallesine kaliteli yatırımlar taşıyarak deprem yaralarının sarılmasında aktif ve dinamik bir çalışma anlayışıyla çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal bölgeleri eşit seviyede geliştirmek amacıyla yol yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. İlçemizin en hareketli mahallelerinden Tecde, Karakavak ve Şeyhbayram mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu mahallelerimiz, nüfus yoğunluğu ve şehir içi ulaşım açısından Yeşilyurt’umuza önemli katkı sunan bölgelerimizdir. Bu nedenle ulaşım altyapılarını çağın gereklerine uygun şekilde modern hale getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Yapılan çalışmalarla birlikte; yıpranmış yollarımız yenileniyor, trafik güvenliği artırılıyor, araç ve yaya ulaşımı daha konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Amacımız sadece yol yapmak değil, aynı zamanda mahallelerimizin değerini yükselten, uzun ömürlü ve sürdürülebilir hizmetler üretmektir" dedi.

Başkan Geçit, yatırımların planlı ve vatandaş talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayarak, "Mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla sürekli istişare halindeyiz. Gelen her talebi, imkânlarımız doğrultusunda en kısa sürede çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada görev yapmaktadır. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da emekleri ve gayretleri için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vatandaştan teşekkür

Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini bildirerek, ulaşım konforunu artıran çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

