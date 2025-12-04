Yeşim Grup 'Yaşama Sevgi Desteği' ile Kapsayıcı Kültürü Güçlendirdi

Yeşim Grup "Yaşama Sevgi Desteği" ile kapsayıcı çalışma kültürünü güçlendirdi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel buluşma

Yeşim Grup, çalışanlarının iş-yaşam dengesini desteklemek, motivasyonlarını güçlendirmek ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Yaşama Sevgi Desteği projesi kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde kapsayıcı çalışma kültürünü güçlendiren bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Büyük Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Personel Müdürü Yaşar Muratoğulları katıldı. Etkinlikte engelli çalışanlar bir araya gelerek dayanışma ve farkındalık odaklı paylaşımlarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, kapsayıcılığın önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Yeşim Grup olarak çalışma hayatında herkesin eşit imkânlarla var olabildiği, kendini güvende ve desteklenmiş hissettiği bir ortamı güçlendirmeyi önemsiyoruz. Engelli çalışanlarımızın ihtiyaçlarını duyabilmek ve kapsayıcı uygulamalarımızı sürekli geliştirmek bizim için çok değerli. Yaşama Sevgi Desteği projesi de bu anlayışın bir yansıması olarak çalışanlarımıza hem bireysel hem de profesyonel yaşamlarında farkındalıkla ilerleyebilecekleri bir alan sunuyor."

Yeşim Grup Personel Müdürü Yaşar Muratoğulları ise katılıma ilişkin şunları paylaştı: "Engelli çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve onları destekleyen bir çalışma ortamı sunmak temel önceliğimiz. Bu buluşma, kapsayıcı uygulamalarımızı daha da geliştirmemiz adına önemli bir fırsatoldu."

Programın ardından düzenlenen kokteylde çalışanlar kurum içi dayanışmayı pekiştirme imkânı buldu. Etkinlik, hem farkındalık artırıcı hem de motivasyonu destekleyici nitelikte bir etkileşim ortamı sundu.

