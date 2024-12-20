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Yetim Vakfı, Suriye'de 70 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaşmayı Amaçlıyor

Yetim Vakfı, Suriye'deki yardımlarını genişletip 70 bin ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Destek sağlama çabaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:28
Yetim Vakfı, Suriye'de 70 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaşmayı Amaçlıyor

Yetim Vakfı Suriye için Yardım Kampanyası Düzenliyor

Yetim Vakfı, Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı hedefleyerek, ülke genelinde 70 bin kişiye ulaşmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre, vakfın yardım faaliyetleri ülkenin farklı bölgelerine yayılacak.

Başlangıç Hikayesi

Açıklamada, vakfın 2016 yılında Halep kuşatması sırasında bombalanan bir yetimhaneden 47 çocuğun kurtarılmasıyla çıktığı hikaye vurgulandı. O tarihten bu yana, Suriye'nin kısıtlı bölgelerinde kış kampanyaları, ramazan ve kurban organizasyonları düzenleyip, çocuk şenlikleri gerçekleştirerek, gıda ve hijyen paketleri, sıcak yemek dağıtımları yapıldığı belirtildi.

Yardım Faaliyetleri Genişletiliyor

Yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden yardımların belirli bir bölgeden çıkarılarak ülkenin geneline yayılması hedeflendi. "13 yılı aşkındır zulüm altında yaşam mücadelesi veren Suriye halkı, her ne kadar özgürlüğüne kavuşsa da zor koşullar altında yaşamaya devam ediyor. Milyonlarca kişi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor ve yüz binlerce çocuk çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışıyor," ifadesi kullanıldı.

Yaşanan Zorluklar ve Vakfın Rolü

Yetim Vakfı, şimdiye kadar olduğu gibi bugün de Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya kararlıdır. Halep ve çevresinde gıda paketi, ekmek ve oyuncak dağıtımı gerçekleştiren vakfın öncelikli hedefi, Suriye Acil Yardım kampanyası aracılığıyla 70 bin kişiye ulaşmaktır.

Yetim Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını ülkenin geneline yayarak 70 bin...

Yetim Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını ülkenin geneline yayarak 70 bin kişiye destek olmayı hedefliyor. Vakfın kurulduğu günden bu yana Suriye'deki kısıtlı bölgede kış kampanyası, ramazan ve kurban faaliyetleri, çocuk şenlikleri gerçekleştirip gıda ve hijyen paketi, sıcak yemek dağıtımları yaptığı, psikososyal destek verdiği belirtildi.

Yetim Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını ülkenin geneline yayarak 70 bin...

Yetim Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını ülkenin geneline yayarak 70 bin kişiye destek olmayı hedefliyor. Vakfın kurulduğu günden bu yana Suriye'deki kısıtlı bölgede kış kampanyası, ramazan ve kurban faaliyetleri, çocuk şenlikleri gerçekleştirip gıda ve hijyen paketi, sıcak yemek dağıtımları yaptığı, psikososyal destek verdiği belirtildi.

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