Yetkisiz Çakar ve Ruhsatsız Silahlarla İlgili Yeni Düzenlemeler Neleri Kapsıyor?

TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen Yeni Düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu, iç güvenliği artırmak amacıyla yetkisiz çakar kullanımında ve ruhsatsız silah bulundurmada cezaları artıran bir kanunu kabul etti. Dahiliye Memurları Kanunu ve çeşitli diğer düzenlemelerde değişiklikler içeren bu kanun, kamuoyunda tartışmalara yol açan konulara sıcak çözümler sunmayı hedefliyor.

Yetkisiz Çakar ve Ruhsatsız Silah Kullanımında Cezalar

Yapılan düzenlemelere göre, yetkisiz çakar kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurmanın ağır sonuçları olacak. İlk kez, sürücü belgelerine el konulması ve araçların trafikten men edilmesi gibi önlemler hayata geçirilecek.

Merak Edilen 5 Soru ve Yanıtları

1. Silahını Çaldıranlar ve Kaybedenler İçin Şartlar Neler?

İkinci kez silahı çalınan veya kaybedenler için, yalnızca bir silah taşıma ya da bulundurma izni verilecek. Üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve 5 yıl süreyle yeni izin verilmeyecek.

2. Silah Parçalarının Taşınması Suç Sayılacak mı?

Ateşli silahların kritik parçalarının kaçakçılığı hapis cezası ile sonuçlanacak. Bu parçaların taşınması ve satılması 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

3. Kurusıkı Silahların Özelliklerini Değiştirenlere Hangi Yaptırımlar Uygulanacak?

Kurusıkı silahlara yapılan teknik değişiklikler suç kabul edilirken, suçluya hapis cezası verilecek. Dönüştürülen silahların ciddiyetine göre ceza üçte bir oranında indirilebilecek.

4. Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Verilecek Hapis Cezaları Ne Olacak?

Ruhsatsız silah taşıyanlara verilen hapis cezası alt sınırı 2, üst sınırı ise 4 yıla çıkarılacak. Bu, ruhsatsız silah sahipleri için yeni bir caydırıcılık mekanizması oluşturuyor.

5. Çakar ve Tepe Lambası Kullananlar Hangi Cezalarla Karşılaşacak?

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücüler 96 bin lira para cezası ile karşılaşacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Tekrar eden ihlallerde ceza miktarı ve süreler artacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.