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Yezidiler Güvenli Dönüş İçin Umut Bekliyor

Sincar'dan Duhok'a göç eden Yezidiler, PKK'nın tehdidi nedeniyle evlerine dönemiyor ve çiftçilik yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:12
Yezidiler Güvenli Dönüş İçin Umut Bekliyor

Yezidilerin Duhok’taki Yaşam Mücadelesi

Sincar'dan kaçmak zorunda kalan Yezidiler, Duhok'taki Şarya Kampı'nda yeni hayatlarına adapte olmaya çalışıyorlar. Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılındaki saldırıları sonrası evlerinden olan Yezidiler, şu anda 10 yıldır başka bir terör örgütü olarak bilinen PKK'nın varlığından dolayı geri dönüş hayallerinin peşindeler.

Yorucu Çalışmalar ve Umutlar

Halef Şengali, kamp sakinlerinden biri olarak, durumu şu şekilde özetliyor: "Çadırda yaşamaya mecbur kaldık. Sincar güvenli hale gelirse oraya dönebilirim. Ancak şu anda durum böyle değil. Silahlı grupların bölgemizi terk etmesini umuyoruz." Kaynakları kısıtlı olan ve geçim mücadelesi veren aileler, tarlalardaki ürünlerini satarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Ailelerin Çiftçilik Mücadelesi

Dahil Hüseyin adlı bir diğer kamp sakini ise, "Ailem 10 kişiden oluşuyor. Çiftçilik yaparak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İş bulmamız zor; bu yüzden tarlalardan elde ettiğimizle geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." diye belirtiyor. Zorlu yaşam koşullarında, Yezidiler kendi topraklarında özgürce çalışabilmek için PKK'nın Sincar'dan çekilmesini talep ediyorlar.

Sincar Anlaşması ve Bekleyen Umutlar

Yezidilerin Şengal'deki yaşamlarına dair umutlar, 9 Ekim 2020'de Bağdat ve Erbil yönetimleri tarafından imzalanan bir anlaşmaya bağlı. Söz konusu anlaşma PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını hedefliyordu, ancak bu anlaşmanın hâlâ uygulanmamış olması, Yezidilerin geri dönüş umudunu azaltıyor.

Yezidiler için güvenli bir dönüşün sağlanması, sadece topraklarına geri dönme fırsatını değil, aynı zamanda kendi kültürel ve sosyal bağlarını yeniden tesis edebilme şansını da ifade ediyor.

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