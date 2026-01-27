Yıldırım Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Ücretsiz Mentörlük Desteği

Yıldırım Belediyesi, BEBKA destekli Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi kapsamında kadın girişimcilere ücretsiz mentörlük eğitimleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:50
Yıldırım Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Ücretsiz Mentörlük Desteği

Yıldırım Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Ücretsiz Mentörlük Desteği

BEBKA destekli projeyle girişimci kadınlara kapsamlı eğitim

Yıldırım Belediyesi, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak amacıyla ücretsiz mentörlük eğitimleri düzenliyor. Bu çalışmalar, BEBKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürütülen Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Proje, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor ve girişimci kadınlara işlerini kurarken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim İçeriği ve Eğitmen

Eğitmen Gülbin Okur tarafından verilen eğitimlerde; kurumsallaşmaya yönelik ürün maliyetleri, fiyatlandırma stratejileri, verimlilik yönetimi, üretim planı, yönetim planı, pazarlama planı ve finansal planlama gibi konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, Yıldırım’ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADIN GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER ALMALARINI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADIN GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜCRETSİZ MENTÖRLÜK EĞİTİMLERİ VERİYOR.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADIN GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER ALMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurtlu Öğrenciler Soul Entertainment Group Tenis Akademisini Ziyaret Etti
2
Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence
3
Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri
4
İzmir Şoförler Odası’ndan Türkiye’de İlk: Kadın Komisyonu Göreve Başladı
5
Mersin Silifke'de Kamyonculardan Taşeron Tepkisi
6
Erciyes Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da Finalde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları