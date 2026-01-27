Yıldırım Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Ücretsiz Mentörlük Desteği

BEBKA destekli projeyle girişimci kadınlara kapsamlı eğitim

Yıldırım Belediyesi, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak amacıyla ücretsiz mentörlük eğitimleri düzenliyor. Bu çalışmalar, BEBKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürütülen Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Proje, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor ve girişimci kadınlara işlerini kurarken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim İçeriği ve Eğitmen

Eğitmen Gülbin Okur tarafından verilen eğitimlerde; kurumsallaşmaya yönelik ürün maliyetleri, fiyatlandırma stratejileri, verimlilik yönetimi, üretim planı, yönetim planı, pazarlama planı ve finansal planlama gibi konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, Yıldırım’ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

