Yıldırım’da Duaçınarı’na 900 Kişilik Kültür Merkezi ve Setbaşı’nda Sanat Merkezi

Oktay Yılmaz, Duaçınarı’nda 9 dönümlük alana 900 kişilik kültür ve nikah salonu, Yıldırım Medresesi gençlik merkezi ve Setbaşı Ermeni Kilisesi sanat merkezi projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:58
Yıldırım’da kültür ve sanat yatırımları hız kazanıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yeni kültür merkezleri ve restorasyon projelerini hayata geçireceklerini açıkladı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e projelerin 2025-2026 dönemindeki durumunu aktaran Yılmaz, Bursa’nın fethinin 700. yılına denk gelen 2026'da kültür ve sanat çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Yıldırım Medresesi: Gençlik ve kültür merkezi hedefi

Yılmaz, Yıldırım Medresesi'nin 2026 yılında gençlik merkezi olarak hizmete gireceğini belirtti. Başkanın ifadeleri şöyle:

Biz de bu noktada kültür sanat sezonumuzu ‘Beylikten Cihan Devletine’ mottosuyla açmıştık ve güzel bir törenle birlikte programı gerçekleştirmiştik. Bu dönemde inşallah birçok kadim değerimizi ayağa kaldıracağız, Fevziye Parkı’nda olduğu gibi. Yeşil-Emirsultan aksında çok özel bir proje yarışması yapmıştık, burada inşallah kent kimliğine kazandıracağımız önemli bir iş olacak. Yine kentimizin birçok noktasında kadim değerlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Yıldırım Medresesi inşallah çok güzel bir merkez olacak 2026 yılında. Burayı inşallah kullanıyor olacağız, hizmete açmış olacağız. Burayı daha ziyade bir gençlik merkezi gibi kullanmayı hedefliyoruz. Yine Yıldırım Kafe formatımızın olduğu, bir gençlik mekânı, ailelerin buluşma mekânı olacak bir merkez olacak burası inşallah. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun, orası bizim ilk Yıldırım Kafe formatımız. Tabii ki orası büyük bir gençlik merkezi; kütüphanesi ve kapalı yüzme havuzu ile birlikte. Şimdi başka noktalarda da bu projemizi gerçekleştiriyoruz. İşte Yıldırım Medresesi böyle bir proje olacak inşallah. Önümüzde Darüşşafaka var, onunla da ilgili de ileride çalışacağız

Duaçınarı’nda 9 dönümlük alana 900 kişilik kültür ve nikah salonu

Başkan Yılmaz, Duaçınarı’nda 9 dönümlük alanda yapılacak 900 kişilik kültür merkezi ve nikah salonu ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Proje kapsamında yerin altında 2 kat otopark, ofisler, zemin katta kafeler ve üst katlarda iş merkezleri planlanıyor. Yılmaz, buranın ileride nikâh salonu, sergi alanları ve ticaret merkezi olarak da kullanılacağını belirtirken, ulaşım kolaylığı için Duaçınarı Metro İstasyonu bağlantısına vurgu yaptı. Başkan ayrıca bölgenin 800-900 kişilik kapasiteyle bir buluşma merkezi olacağını ifade etti.

Setbaşı’ndaki Ermeni Kilisesi, Setbaşı Sanat Merkezi olacak

İlçe sınırları içindeki Setbaşı Mahallesi’ndeki eski Ermeni Kilisesi’nin kamulaştırmasının tamamlandığını söyleyen Yılmaz, proje çalışmalarının yapıldığını ve ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. Burasının Setbaşı Sanat Merkezi olarak düzenlenip 2026 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Diğer projeler

Yılmaz, ayrıca Küreklidere Şelalesi yanında Çocuk Köyü Projesini hayata geçireceklerini ve ilçe genelinde kültürel programlara yeni mekanlar kazandıracaklarını vurguladı. Başkan, Barış Manço Kültür Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yeni merkezlerde yoğun kültürel etkinliklerin planlandığını sözlerine ekledi.

