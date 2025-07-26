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Yıldırım: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Bir Samimiyet Sınavıdır

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 19:36
Yıldırım: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Bir Samimiyet Sınavıdır

Binali Yıldırım Erzincan'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir samimiyet sınavı olduğunu belirtti. Yıldırım, bu süreçte hiç kimsenin hata yapmaması gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadelenin Zorluklarına Dikkat Çekti

1983 yılından itibaren Türkiye’de terörle mücadelede kayıplara dikkat çeken Yıldırım, "14 binin üzerine polis, asker ve güvenlik korucusu şehit oldu. 33 binin üzerinde sivil vatandaş hayatını kaybetti." dedi. Terörle mücadele için harcanan maddi kaynağın 2 trilyon doları bulduğunu ifade eden Yıldırım, bu miktarın terörle mücadele edilmemiş olsaydı Türkiye’nin ekonomik durumunun çok daha farklı olacağını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye İhtiyacı ve Birlik Vurgusu

Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Cumhur İttifakı tarafından başlatıldığının altını çizerken, "Bu süreçte ayrılıkçı, bölücü terör örgütünün tek bayrak altında birleşmesi gerektiğini anlayarak, iddialarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türkiye’nin 780 bin kilometrekare toprak parçasının bölünemez olduğunu ve üniter devlet yapısının esas olduğuna inandığını ekledi.

Tedbirli Olma Çağrısı

Yıldırım, herkesi süreçte sorumlu davranmaya davet ederken, "Sütten ağzımız yandı, yoğurdu da bir müddet üfleyerek yemek zorundayız. Uygulamaları göreceğiz, sözlerin içi dolu mu boş mu, bunu gözlemleyeceğiz." diyerek dikkatli olunması gerektiği mesajını verdi.

Toplantıya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, ilçe ve belde belediye başkanları ile birçok partili katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan AK Parti İl...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan AK Parti İl Başkanlığınca Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"'na katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan AK Parti İl...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan AK Parti İl Başkanlığınca Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"'na katıldı.

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