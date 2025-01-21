Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Patlama: 2 Antrenör ve 2 Sporcu Yaralandı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Patlama Olayı

Sivas'ın ünlü Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen küçük çaplı bir patlama sonrasında 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralıların arasında bulunan antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile sporcular Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik, hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kibar Genç, ambulans helikopterle hastaneye götürülürken, diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere intikal etti.

Sivas Valiliğinden Açıklama

Sivas Valiliği, patlama sebebiyle 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde yaralandığını, bir antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluştuğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Patlamada yaralanan antrenörlerden Kibar Genç, ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Patlamada yaralanan antrenörlerden Kibar Genç, ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.