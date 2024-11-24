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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Erken Kar Sezonu Müjdeledi

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde erken gelen kar yağışı, yeni sezon için turizmcilerin umutlarını artırdı. Kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:14
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Erken Kar Sezonu Müjdeledi

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Erken Kar Sezonu Müjdeledi

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerinde yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcilerin 2024-2025 sezonu için umutlarını artırdı. Bölgede dün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de, bu yıl kar yağışının erken gelmesi turizmciler arasında sevinçle karşılandı. Kayak merkezinde, biri kızak pisti, amatörlere yönelik orman içinde kayma fırsatı sunan 4 bin 500 metre uzunluğunda pist ve profesyonellere uygun 2 bin 700 metre uzunluğunda toplam 3 pist mevcut. Tesis, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'nden Açıklama

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, kar yağışının erken gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Yaylacı, "Bu sene kar yağışı erken başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz. Yıldıztepe Kayak Merkezi, hem doğası hem de pistleri ile herkese hitap eden, ulaşımı kolay bir tesis. Bu sezon herkesi kayak merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olmaya...

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olmaya...

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

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