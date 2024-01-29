Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında önemli bir duyuruda bulundu. Konuşmasında, 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yeni bir görev verildiğini belirten Özel, Büyükerşen'in Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediyeleri kapsayan bir komisyonun genel koordinatörlüğünü üstleneceğini ilan etti. İşte detaylar...





CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL ÖNEMLİ BİR DUYURUDA BULUNDU

CHP lideri, bu önemli görevin duyurusunu toplantıda yaparak kamuoyuyla paylaştı. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 86 yaşında olmasına rağmen, CHP içerisindeki deneyimi ve bilgi birikimi nedeniyle bu sorumluluğu üstlenecek bir isim olduğunu ifade etti. Bu yeni görevle, Yılmaz Büyükerşen'in Türkiye genelindeki CHP'li belediyeler arasında koordinasyonu sağlayacak ve bir komisyonun genel koordinatörlüğünü üstleneceği belirtildi.

Bu hamle, CHP'nin yerel yönetimlerdeki stratejisinde bir değişikliği ve deneyimli bir ismi merkezi bir koordinatör olarak atama kararını temsil ediyor. Yılmaz Büyükerşen'in bu görevle Türkiye genelindeki CHP'li belediyelerin çalışmalarını koordine etmesi, partinin yerelde daha etkin bir şekilde hareket etmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. CHP lideri Özgür Özel'in duyurusu, parti içinde ve kamuoyunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve bu yeni atamanın partinin genel performansına olası bir etkisini merak uyandırıyor.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağı program için Eskişehir'e geldi. Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, partililer ve vatandaşlarla buluşan Özgür Özel, 31 Mart seçiminde yarışacak adayların tanıtımını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı, özellikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce için destek çağrısında bulundu.

Toplantıda salonun yer yer boşluklarla dikkat çektiği görüldü. Partililer ve vatandaşların yanı sıra basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen programda, CHP'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adayları halka tanıtıldı. Özgür Özel'in Ayşe Ünlüce için destek istemesi, partinin öncelikli hedeflerinden birinin Büyükşehir Belediyesi olduğunu gösteriyor.

Etkinlik, yerel seçimlere yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, CHP'nin adaylarını tanıtarak seçim sürecine aktif bir başlangıç yaptığı görülüyor. Ancak, salondaki boşluklar, katılımın beklenen düzeyde olmadığını gösteriyor olabilir. Bu durum, seçim atmosferinin ne kadar etkili bir şekilde oluşturulduğu ve partililerin ne kadar aktif olduğu konusunda soru işaretleri uyandırabilir. Parti lideri Özgür Özel'in bu etkinlikle birlikte seçim öncesi CHP'nin Eskişehir stratejisini ortaya koymaya çalıştığı anlaşılıyor. Seçimlere doğru artan ilgi ve destekle birlikte, CHP'nin Eskişehir'de nasıl bir performans sergileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.