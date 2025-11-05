Yılmaz’dan Hayırseverlere Teşekkür: Şehitkamil’e Yeni Sosyal ve Sağlık Tesisleri

Yılmaz’dan hayırseverlere teşekkür

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte önemli bir ihtiyacı giderecek yeni sosyal ve sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hayırseverlere teşekkür etti.

Yılmaz, incelemelerinde İbrahimli Mahallesinde hayırsever İbrahim Hilmi Kaplama tarafından yapımı devam eden sağlık ocağını, Öğümsöğüt Mahallesinde hayırsever Ahmet Selim Ener tarafından yapımı devam eden taziye evini ve Şehirgösteren Mahallesinde hayırsever Uğur Çağlar tarafından yapımı devam eden Kur’an Kursu projelerini yerinde değerlendirdi.

Başkan Yılmaz’ın mesajı

Ziyaretlerde hayırseverlere teşekkür eden Yılmaz, Gaziantep’in yardımlaşma ve paylaşma kültürüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Şehitkamil’imiz için birlikte üretiyor, birlikte ilerliyoruz. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun"

Yılmaz ayrıca, "Gaziantep, hayırseverleriyle, üretken insanlarıyla ve dayanışma ruhuyla örnek bir şehir. İşte biz buna ‘Gaziantep Modeli’ diyoruz. Belediye olarak biz de her zaman bu modelin en güçlü destekçisiyiz. Hayırsever vatandaşlarımızla el ele vererek Şehitkamil’imize yeni eserler kazandırıyoruz. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Onların desteğiyle mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılıyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projelerin mahallelere katkısı

İbrahimli Sağlık Ocağı tamamlandığında bölge halkının sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Modern donanımı ve erişilebilir konumuyla tesis, mahalledeki önemli bir ihtiyaca çözüm olacak.

Öğümsöğüt Mahallesi Taziye Evi, geniş toplantı alanı, mutfak ve dinlenme bölümleriyle tasarlanarak sosyal yaşamda önemli bir boşluğu dolduracak. Şehirgösteren Mahallesi Kur’an Kursu projesi ise mahalledeki çocukların ve gençlerin dini eğitim alabileceği ve sosyal faaliyetlere katılabileceği bir merkez haline gelecek.

İncelemelerde Yılmaz, çalışmalardaki son durumu yerinde değerlendirdi ve hayırseverlere teşekkür etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, KENTTE ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEK YENİ SOSYAL VE SAĞLIK TESİSLERİNİ YERİNDE İNCELEYEREK, HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ. YILMAZ, "ŞEHİTKAMİL’İMİZ İÇİN BİRLİKTE ÜRETİYOR, BİRLİKTE İLERLİYORUZ. ALLAH TÜM HAYIRSEVERLERİMİZDEN RAZI OLSUN" İFADELERİNİ KULLANDI.