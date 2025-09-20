Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi

Cevdet Yılmaz, Özgür Özel'in Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik iddialarını reddetti; görüşmenin savunma, ticaret, yatırımlar ve bölgesel istikrarı kapsadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:58
Yılmaz: Liderler düzeyinde görüşme, savunma, ticaret ve bölgesel istikrar konularını kapsıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ileri sürülen iddialara sert bir yanıt verdi. Yılmaz, paylaşımında Özel'in açıklamalarını mesnetsiz olarak nitelendirdi ve polemik uyarısında bulundu.

Yılmaz sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır."

Yılmaz ayrıca, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konuya ilişkin olarak şu vurguları yaptı:

"Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır. Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

