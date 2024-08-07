Yılmaz Katmer, AK Parti Rize İl Başkanı Olarak Atandı

Yılmaz Katmer, AK Parti Rize İl Başkanlığına Atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize İl Başkanlığı koltuğuna Yılmaz Katmer oturdu. Bu atama, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Sosyal Medyadan Duyuruldu

AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, yeni il başkanının atanmasıyla birlikte eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür mesajı verildi.

Başarılar Dilendi

Paylaşımda ayrıca, Yılmaz Katmer'e yeni görevi için başarılar dilendi. Rize il yönetimi, yeni başkanın özverili çalışmalarını sürdüreceğinden umutlu.