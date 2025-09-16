Yılmaz KKTC’den Gelen Muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’den gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti; iki devletli çözüm vizyonuna destek vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:26
Yılmaz KKTC’den Gelen Muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda Ağırladı

Yılmaz KKTC’den Gelen Muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda Ağırladı

Kıbrıs'ta kalkınma ve iki devletli çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarları kabul etti. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteği sürdürdüklerini vurguladı.

"Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

