Yılmaz: Rusya-Ukrayna Savaşında Kalıcı Barış İçin Türkiye Önücü Rol Üstlenmeye Hazır

Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için Türkiye'nin öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu ve diplomasinin, diyalogun öncelenmesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:00
Diplomasi ve diyalog vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Türkiye'nin kalıcı barış için aktif rol almaya hazır olduğunu ve çözümde diplomasi ile diyalog'un öncelenmesi gerektiğini yineledi.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Kalıcı barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini yineliyoruz"

Yılmaz'ın açıklaması, Türkiye'nin arabuluculuk ve diplomatik girişimlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Kalıcı barış hedefi doğrultusunda diplomasi ve diyalog'un esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yetkilinin ifadeleri, uluslararası çabaların desteklenmesi ve çatışmanın siyasi yollarla çözümüne katkı sağlanması yönündeki duruşu yansıtıyor.

