Yılmaz: Tarımdan Enerjiye Üretimi Artırıp Arz Güvenliğini Güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarımdan enerjiye kadar her alanda üretim kapasitesini artıracak ve arz güvenliğini güçlendirecek adımlar atacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kapsamlı üretim ve tedarik vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada ülke genelinde üretim kapasitesini yükseltmeye ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik politikaların öncelikli olacağını belirtti.

Yılmaz, söz konusu hedefleri özetlerken şunları söyledi: "Tarımdan gayrimenkule, perakendeden enerjiye kadar her alanda üretim kapasitesini artıracak, arz güvenliğini güçlendirecek adımlar atacağız".

Açıklamada, tarım, gayrimenkul, perakende ve enerji gibi kritik sektörlerin önemi vurgulanırken, bu alanlarda üretimin artırılmasının ekonomik istikrar ve tedarik zinciri güvenliği açısından hayati olduğu ifade edildi.

Üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması, Yılmaz'a göre hem iç talebin karşılanması hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından temel hedefler arasında yer alıyor.

Yetkililer, hedeflenen adımların uygulanmasıyla ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkiler oluşturmasını beklediklerini belirtiyor. Yılmaz'ın sözleri, önümüzdeki dönemde sektörel politika ve yatırımların ön plana çıkacağının sinyalini verdi.

