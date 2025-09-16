Yisrael Katz: "Gazze yanıyor" — Ordu "demir yumruk"la saldırıyor
İsrail’in yoğun operasyonları Gazze’de insani krizi derinleştiriyor
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze kentine işgal amaçlı şiddetli saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Katz, paylaşımında "Gazze yanıyor." ifadesini kullanarak, ordunun Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve "İsrailli esirlerin serbest kalması" hedefleriyle kente "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.
İsrail'in tanımlamasıyla yürütülen bu askeri operasyon, Gazze'de insani krizi derinleştirirken uluslararası toplumda artan tepkilere yol açtı.
The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı. Haberde, İsrailli kaynaklara dayanılarak tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.